ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" через напад на інкасаторів

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 11:45
В Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" через напад на інкасаторів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція шукає Daewoo Lanos зеленого кольору без номерів

У Житомирській і Київській областях оголосили план "Перехоплення" за напад на інкасаторський автомобіль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вартові. Еспресо".

У Житомирі 9 вересня було скоєно напад на інкасаторів. Після нападу невідомі втекли з місця події на автомобілі Daewoo Lanos зеленого кольору без номерних знаків. Водій і пасажир-охоронець (за попередніми даними - працівник поліції) отримали тяжкі тілесні ушкодження.

Повідомляється, що троє чоловіків заволоділи під час нападу пістолетом Макарова. Однак, не відомо, чи вони заволоділи грошима.

План "Перехоплення" введений в Києві, і в Київській області, а також в Житомирі та Житомирській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві водій влаштував стрілянину, в результаті інциденту був поранений чоловік. Постраждалого доставили в лікарню, а для затримання підозрюваного оголосили план "Перехоплення".

Також РБК-Україна повідомляло раніше, що у Львові нетверезий чоловік на вулиці погрожував перехожим пістолетом. Невідомий погрожував вбивством чоловіку, його дружині і дитині, наставляючи на них пістолет. Після цього чоловік зайшов до клубу, де його затримали поліцейські роти тактико-оперативного реагування і патрульні.

У Києві утворилися численні затори У Києві в пожежі в багатоповерхівці загинула людина
Новини України Київнападперехват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся