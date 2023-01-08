Обломки спутника NASA могут упасть на Землю с 8 на 9 января: что известно
Американский спутник поздним вечером 8 января войдет в атмосферу Земли, его обломки могут упасть на поверхность планеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.
Как отмечает издание со ссылкой на американское космическое агентство NASA, большая часть спутника сгорит во время прохождения через атмосферу, но возможно некоторые компоненты упадут на Землю.
"В то же время риск того, что обломки повредят что-то на Земле - очень низкий, примерно 1 из 9400", - уверяют в агентстве.
Американский спутник ERBS, исследовавший уровень радиации на Земле, - это часть миссии NASA из трех спутников Earth Radiation Budget Experiment. Он был запущен на низкую околоземную орбиту на борту шаттла "Челленджер" в 1984 году. Вес недействующего спутника составляет около 2,5 тонны. Спутник прекратил работу в 2005 году.
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