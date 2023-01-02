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К Земле следует комета, которую в последний раз видели неандертальцы

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США, Понедельник 02 января 2023 23:06
К Земле следует комета, которую в последний раз видели неандертальцы Фото: к Земле летит комета, которую можно увидеть невооруженным глазом (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В начале 2023 года Землю посетит недавно открытая комета, которая возможно будет достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.com.

Комета C/2022 E3 (ZTF) сейчас проходит через внутреннюю часть Солнечной системы. Она максимально приблизится к Солнцу 12 января, а затем пролетит мимо Земли, максимально приблизившись к нашей планете 1-2 февраля.

"Вероятно, комету можно будет увидеть невооруженным глазом. В бинокль или телескоп комета будет видна в течение нескольких дней. По данным NASA, в Северном полушарии комету можно будет увидеть в утреннем небе", - отмечает Space.com.

По данным Лаборатории реактивного движения NASA, комета имеет период обращения около 50 тысяч лет. То есть последними людьми, которые могли ее видеть, были жители Земли времен ледникового периода, в том числе неандертальцы.

Комету C/2022 E3 (ZTF) идентифицировали в начале марта 2022 года, когда она была замечена широкоугольной обзорной камерой на Zwicky Transient Facility Паломарской обсерватории в Калифорнии.

К Земле следует комета, которую в последний раз видели неандертальцы

Эта диаграмма NASA показывает орбитальный путь кометы C/2022 E3 (ZTF) при ближайшем сближении (NASA/JPL-Caltech)

Недавно РБК-Украина сообщало, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отменило выход астронавтов МКС в открытый космос из-за российского космического мусора.

Напомним, мы писали о том, что NASA недавно показало спутниковый снимок Украины, обесточенной в результате российской массированной атаки.

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