Обломки "Шахеда" упали на общежитие КНУ: пострадали четверо студентов (фото)
В ночь на воскресенье обломки сбитого вражеского "Шахеда" попали в общежитие Киевского национального университета имени Шевченко. В результате атаки пострадали четверо студентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
В ночь на воскресенье, во время очередной воздушной атаки на Киев, обломки сбитого российского дрона типа "Шахед" упали возле здания одного из общежитий университета.
В результате удара была повреждена газовая труба, возник пожар. Также получили повреждения два соседних общежития и университетский центр питания.
"Пострадавших с ожогами нет. Четверо жителей общежития обратились к медикам с незначительными травмами, госпитализация не понадобилась", - сообщили в КНУ.
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отметил, что этот "подарок" ко Дню Киева от "нашего северного соседа" - еще одно подтверждение, что речь не идет ни о каком перемирии и ни о каком мире.
"Враг хочет нас сломать, но наш ответ - это сплоченность, единство и совместная работа ради победы. Другого выхода у нас нет. Как говорила уроженка Киева Голда Меир: "Они хотят нашей смерти, мы хотим жить - значит, места для компромисса нет", - заявил он.
Что будет со студентами
После осмотра помещений взрывотехниками и полицией, жителям пострадавшего общежития было предложено организованное переселение. Часть студентов, которые пережили сильный стресс, поддержали представители университетской психологической службы.
"Сейчас университетское сообщество, волонтеры и хозяйственные службы активно работают над ликвидацией последствий. Уже начата уборка территории, ведется документирование повреждений, в частности - личных вещей студентов", - добавили в КНУ.
Атака на Украину
Заметим, что в ночь на 25 мая Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак на Украину, выпустив сотни дронов и почти 70 ракет.
В частности во время атаки взрывы были зафиксированы в нескольких регионах страны - в частности в Киеве, Харькове, Конотопе, Сумах, Тернополе, Николаеве, Одессе, Чернигове и Запорожской области.
Эта атака стала второй за двое суток и совпала с Днем Киева, что подчеркивает циничность действий агрессора.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
Мы писали, что только в Киевской области из-за российской атаки было более 30 пострадавших, среди них семеро детей. Четыре человека в результате вражеских ударов погибли.
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