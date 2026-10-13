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Обломки реактивного "Шахеда" упали на ТРЦ в Луцке, начался пожар

21:13 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Обломки реактивного "Шахеда" упали на ТРЦ в Луцке, начался пожар Фото: спасатель гасит пожар Getty Images)
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Вечером 13 октября Россия атаковала Луцк реактивным дроном. Его сбили, но обломки упали на ТРЦ "Адреналин Сити", начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Луцкой ОВА Романа Романюка в Telegram.

РФ атаковала Луцк

Враг направил на Волынскую область реактивный "Шахед", говорит Романюк.

"В результате его поражения в воздухе обломки упали на территорию развлекательного центра "Адреналин Сити" в Луцке", - отметил он.

Возникло возгорание крыши помещения развлекательного центра. Силами управления ГСЧС пожар уже удалось локализовать.

По словам Романюка, погибших или травмированных нет.

Ранее РБК-Украина писалj, что в Луцке временно прекратили работу электронных табло на остановках общественного транспорта. Причиной стал технический сбой из-за российских обстрелов Киева.

Кроме того, оккупанты 12 сентября атаковали поезд в Луцке. Пассажиров заблаговременно эвакуировали, никто не пострадал.

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