Обломки дрона повредили инфраструктуру в Николаевской области

Ночная атака на Украину 23 апреля

Этой ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по Украине 16 дронов-камикадзе. Силы обороны уничтожили почти все вражеские ударные беспилотники.

Также враг атаковал "Шахедами" Киев. Расчеты ПВО уничтожили все беспилотники.

В Одессе из-за ночной российской атаки были повреждены дома и произошел пожар в жилом секторе. Сотрудники ГСЧС спасли 34 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.