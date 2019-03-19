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На вул. Сім’ї Кульженків триває ремонт дороги та облаштування нового освітлення, - КМДА

Новини » Інфраструктура    19.03.2019 - 18:05
На вул. Сім’ї Кульженків триває ремонт дороги та облаштування нового освітлення, - КМДА
Фото: ремонт дороги (kyivcity.gov.ua)

На вказаній ділянці минулого року були проведені масштабні будівельні та дорожні роботи

На вул. Сім’ї Кульженків в Оболонському районі Києва тривають роботи з улаштування нової основи дорожнього покриття від вул. Полярної у напрямку кільцевої дороги та встановлення нових опор зовнішнього освітлення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті КМДА

Як зазначили у комунальній корпорації "Київавтодор", минулого року на вулиці були проведені масштабні будівельні та дорожні роботи, зокрема, влаштовано дощову каналізацію, два шари дорожнього покриття на ділянці від вул. Лугової до вул. Полярної та розпочаті підготовчі роботи на ділянці від вул. Полярної до кільцевої дороги.

Після завершення повного комплексу робіт вулиця матиме якісне 3-шарове асфальтобетонне покриття проїжджої частини, нові тротуари, велодоріжки та сучасне енергозберігаюче освітлення.

Також у КК "Київавтодор" повідомили, що у рамках капітального ремонту просп. Академіка Палладіна влаштовано нову мережу зовнішнього освітлення на ділянці від шляхопроводу через залізничні колії біля станції "Новобіличі" до вул. Пономарьова. Наразі роботи тривають у протилежному напрямку - від шляхопроводу до б-ру Академіка Вернадського.

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