"Укрзалізниця" запускає продаж квитків через соцмережі

Українська компанія "Укрзалізниця" запускає продаж квитків через популярні месенджери. Зокрема, через Viber і Telegram.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Повідомляється, що завтра, 12 січня, на прес-конференції презентують проект щодо запуску чат-бота в Viber і Telegram з функцією продажу квитків.

Також повідомляється, що цей чат-бот запускається у співпраці з Visa і технологічним партнером - компанією Middleware Inc. (США) на базі технології Corezoid Hyperautomation Engine.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзализныця" запускає безконтактну оплату проїзду в електричках. Проект також впроваджується спільно з Visa. Зокрема, на залізничних станціях встановлять турнікетні системи і термінали з продажу квитків. Пілотний проект має найближчим часом запрацювати на напрямках Київ-Фастів та Київ-Святошин.

Також повідомлялося, що "Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого і приміського сполучення під час посиленого карантину з 8 по 24 січня. Всі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів будуть дотримані.