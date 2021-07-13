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"Укрзалізниця" запускає ще один курортний поїзд до Генічеська

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 18:23
"Укрзалізниця" запускає ще один курортний поїзд до Генічеська Фото: УЗ призначила додатковий поїзд до Генічевська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Генічеська. Він почне курсувати з 17 липня і буде виходити рано вранці і прибувати в курортне місто в обід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Регіональний експрес № 729/730 Харків - Генічеськ почне курсувати з 17 липня.

З Харкова поїзд відправлятиметься о 06:29 і прибуватиме до Генічеська о 13: 26.

Назад Експрес виходитиме о 14:04 і прибуватиме до Харкова о 21: 34.

Під час прямування поїзд зупинятиметься на станціях Лозова, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївка.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування поїзда №131/132 Житомир - Одеса. Додаткові рейси почнуть відправлятися з 18 липня.

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