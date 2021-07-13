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"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Житомир-Одеса: дати

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Житомир, Вівторок 13 липня 2021 14:48
"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Житомир-Одеса: дати Фото: "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга Житомир-Одеса (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" збільшила періодичність курсування потяга №131/132 Житомир-Одеса. Додаткові рейси почнуть відправлятися з 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси потяга №131/132 Житомир-Одеса, зважаючи на велику популярність зазначеного маршруту", - йдеться у повідомленні.

За інформацією перевізника, додаткові рейси заплановані на 18, 22, 26 та 30 липня.

Також додаткові потяги курсуватимуть 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 та 30 серпня.

Зазначено, що з Житомира потяг відправляється о 23:15, а прибуває до Одеси о 9:29.

У зворотному напрямку потяг вирушає о 12:27 і прибуває до Житомира о 22:10.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд у Бердянськ, який почав курсувати з 12 липня.

Додамо, що на початку літа УЗ призначила 11 додаткових потягів до моря.

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