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"Укрзалізниця" запускає дві швидкісні електрички з Одеси в курортні міста

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" призначила дві пари швидкісних приміських поїздів з Одеси в Білгород-Дністровський. Вони почали курсувати відсьогодні і будуть проходити через курорти області, включаючи Затоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Час у дорозі становить від 1:47 до 1:54, що швидше, ніж в інших приміських поїздах в цьому ж сполученні і автобусних маршрутів", - зазначили залізничники.

Крім того, графік руху електричок був розроблений з урахуванням можливості пересадки на станції Одеса-Головна на поїзди далекого прямування до Києва та інших великих міст.

Відсьогодні, 16 липня, за маршрутом Одеса - Білогрод-Днесрівський курсуватимуть наступні поїзди:

  • № 7012/7011-відправляється з Одеси о 9:59 і прибуває в Білгород-Дністровський об 11:46;
  • № 7022/7021 - відправляється з Білгород-Дністровського о 12:45 і прибуває до Одеси о 14:38;
  • № 7014/7013-відправляється зі станції Одеса о 15:14 і прибуває в Білгород-Дністровський о 17:05;
  • № 7024/7023 відправляється з Білгород-Дністровського о 18:01 і прибуває до Одеси о 19:55.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд з Харкова до Генічеська. Він почне курсувати з 17 липня.

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УкрзалізницяОдесакурорт