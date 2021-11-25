"Укрзалізниця" запускає 12 пар швидкісних поїздів: дата і маршрути

З 12 грудня "Укрзалізниця" запускає 12 пар швидкісних поїздів. Вони курсуватимуть між Києвом, Харковом, Запоріжжям, Одесою та іншими містами України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
"У новому графіку руху поїздів (на 2022 рік - ред.), який починає діяти 12 грудня 2021, курсуватимуть 12 пар швидкісних поїздів", - йдеться в повідомленні перевізника.
В УЗ опублікували карту руху швидкісних поїздів по Україні. Пасажирські потяги курсуватимуть за наступними маршрутами:
Як зазначив перевізник, до кінця поточного року відправиться в рейс перший з двох швидкісних електропоїздів Skoda City Elephant. Планується, що він курсуватиме за маршрутом Київ-Тернопіль.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков анонсував розширення маршрутної мережі поїздів " Інтерсіті+".