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Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24

Фото: залізничні квитки знову доступні в Приват24 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Залізничні квитки знову стали доступні через Приват24 та інші канали продажів Приватбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на прес-секретаря ПриватБанку Олега Сергу.

Купувати квитки на поїзд знову можна онлайн в Приват24, на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку.

Нагадаємо, Укрзалізниця відкрила попередній продаж квитків на 20 діб на деякі рейси.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця з 1 червня повертає потяг №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів - Чернівці. Квитки будуть доступні онлайн та в залізничних касах.

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