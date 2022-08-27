Евакуація з Донецької області. УЗ відновила курсування поїздів

"Укрзалізниця" відновила курсування евакуаційних поїздів з Донецької області після обстрілу станції Чаплине.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".
"Після одноденної паузи в результаті чаплинської трагедії та необхідних відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці повідомили, що провідники у супроводі медиків вивезли до безпеки за вчора 492 людини.
Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня загинуло 25 осіб. Було зруйновано 2 приватних будинки, ще 30 отримали пошкоджені.
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