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Евакуація з Донецької області. УЗ відновила курсування поїздів

Фото: "Укрзалізниця" відновила курсування евакуаційних поїздів з Донецької області (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Дмитро Браславський

"Укрзалізниця" відновила курсування евакуаційних поїздів з Донецької області після обстрілу станції Чаплине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Укрзалізниці".

"Після одноденної паузи в результаті чаплинської трагедії та необхідних відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці повідомили, що провідники у супроводі медиків вивезли до безпеки за вчора 492 людини.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по потягу на станції Чаплине Дніпропетровської області 24 серпня загинуло 25 осіб. Було зруйновано 2 приватних будинки, ще 30 отримали пошкоджені.

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УкрзалізницяДонецька область