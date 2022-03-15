Укрзалізниця внесе зміни до розкладу потягів у зв'язку з комендантською годиною в Києві

Через введення в Києві комендантської години з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня будуть внесені зміни в графік руху пасажирських поїздів

Повідомляється, що в період дії комендантської години вхід на вокзали Київ-Пасажирський і Дарниця, а також посадка пасажирів на пасажирські поїзди – будуть дозволені тільки транзитним пасажирам.

Також зможуть здійснити посадку пасажири, які змогли потрапити на вокзал до настання комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки.

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