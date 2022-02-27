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Укрзалізниця повідомила про зміну графіка поїздів

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Неділя 27 лютого 2022 13:19
Укрзалізниця повідомила про зміну графіка поїздів Фото: в УЗ повідомили про зміну графіка поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзалізниці повідомили про тимчасові зміни у графіку курсування поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УЗ у Facebook.

Інформуємо Про тимчасові зміни в розкладі руху приміських поїздів

З технічних причин 27 лютого цього року тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди №6545 сполученням Сянки – Чоп та №6546 сполученням Чоп – Мукачево.

Крім того, починаючи з 27 лютого цього року тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6135 сполученням Стрий – Самбір.

Починаючи з 28 лютого цього року тимчасово не курсуватиме приміський поїзд №6132 сполученням Самбір – Стрий.

Починаючи з 28 лютого цього року приміські поїзди №6131 сполученням Стрий – Самбір, що вирушає зі Стрия о 05:25 та прибуває до Самбора о 07:42 та №6134 сполученням Самбір – Стрий, що вирушає із Самбора о 07: 55 та прибуває на кінцеву станцію о 10:03, курсуватимуть за графіком.

Просимо пасажирів врахувати тимчасові зміни при плануванні поїздок у зазначених повідомленнях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що поїзд Gepard Express безкоштовно евакуює жінок і дітей.

А також розповідали про те, що в УЗ пояснили правила посадки на потяги в Києві під час комендантської години.

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