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"Укрзалізниця" скоригувала графік руху поїздів через перехід на зимовий час

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 11:59
"Укрзалізниця" скоригувала графік руху поїздів через перехід на зимовий час
Фото: вокзал (РБК-Україна)

У квитках з 27 жовтня вже зазначено зимовий час

У зв'язку з переходом на зимовий час в квитках на потяги з 27 жовтня вказаний відкоригований графік руху пасажирських і приміських поїздів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як нагадали в прес-службі, 27 жовтня о 04:00 за київським часом стрілки годинника будуть переведені на одну годину назад.

"У квитках на поїзди формування "Укрзалізниці" вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів. Тому мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, варто бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника", - йдеться в заяві.

В УЗ додали, що всі зміни були завчасно внесені й погоджені з адміністраціями залізниць сусідніх країн.

Нагадаємо, з початку 2019 року "Укрзалізниця" замінила 55% керівного складу підрозділів філії "Пасажирська компанія". Всього з початку року вже звільнено 22 співробітника - це начальники вагонних дільниць, депо і вокзалів, які неналежним чином виконували свої посадові обов'язки або підозрюються у зловживаннях.

Також РБК-Україна повідомляло, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Львів - Київ на час шкільних канікул, які почнуться з 28 жовтня по 3 листопада включно.

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