Укрзалізниця призупинила ремонт контактної мережі через обстріл з боку окупантів

Російські військові обстрілами пошкодили контактну мережу Укрзалізниці. Наразі компанія не може продовжити ремонтні дороги через вогонь з боку окупантів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Укрзалізниця відновила пошкоджену контактну мережу непарної колії на перегоні Вишневе-Боярка.
"Проте, через відновлення обстрілів роботи по відновленню контактної мережі парної колії тимчасово призупинено", - пише пресслужба.
Співробітники Укрзалізниці продовжать ремонтні роботи вже після того, як це буде безпечно.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові пошкодили обстрілами контактну мережу Укрзалізниці, що призвело до затримки рейсів.
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