Укрзалізниця припиняє продаж квитків на низці станцій, зокрема в Ужгороді

Укрзалізниця припиняє продаж квитків із окремих залізничних станцій. Таке рішення прийняла Державна комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

З 00:01 2 листопада буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка на поїзди:

станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне:

- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Станція Ужгород:

- № 17/18 Харків — Ужгород;

- № 81/82 Київ — Ужгород;

- № 107/108 Одеса — Ужгород;

- № 29/30 Київ — Ужгород;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;

- № 601/602 Львів — Солотвино-1 (Тячів).

Станція Пологи:

- № 10/9 Маріуполь — Київ**;

- № 84/83 Маріуполь — Київ**;

- № 116/115 Київ — Бердянськ.

Станція Сарата, Кулевча:

- № 145/146 Київ — Ізмаїл.

Станція Славута-1:

- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель — Київ.

Станція Шепетівка:

- № 88/87 Ковель — Новоолексіївка;

- № 98/97 Ковель — Київ;

- № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

- № 45/46 Ужгород — Лисичанськ;

- № 91/92 Львів — Київ;

- № 217/218 Київ — Рахів.

Зазначені поїзди прослідують через станції Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Пологи, Сарата, Кулевча, Славута-1, Шепетівка, Ставне без посадки пасажирів. Висадка буде проводитися за встановленим порядком.

У зв’язку з ситуацією змінено маршрути курсування поїздів:

- № 17/18 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Харків — Ужгород);

- № 29/30 Мукачево — Харків — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

- № 45/46 Батьово-Пас. — Лисичанськ — Ужгород (замість Ужгород — Лисичанськ — Ужгород);

- № 3/4 Мукачево — Запоріжжя — Ужгород (замість Ужгород — Запоріжжя — Ужгород);

- № 81/82 Чоп-Пас — Київ — Ужгород (замість Ужгород — Київ — Ужгород);

- № 107/108 Чоп-Пас. — Одеса — Ужгород (замість Ужгород — Одеса — Ужгород).

Нагадаємо, в "червону" зону потрапили 11 обласних центрів.

В Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до кінця року.