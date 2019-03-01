"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків

На сайті "Укрзалізниці" о 08:25 почнуться технічні роботи

Сегодня после 08:25 на онлайн-сервисе "Укрзализныци" по приобретению билетов начнутся технические работы, в результате чего возможны сбои. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию УЗ.

Сообщается, что сегодня в 08:25 на сайте начнутся технические работы. Для избежания неудобств при оформлении билетов пассажирам рекомендуют завершить покупку проездных документов до этого времени.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к 8 марта. В частности, поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 8 и 10 марта с отправлением из Киева в 7:42 и прибытием во Львов в 17:49. В обратном направлении поезд будет отправляться в 11:57 и прибывать в Киев в 21:44. Также назначены поезда сообщением из Киева в Ковель, Ужгород, Жмеринку, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Одессу и т. д.

Вчера также стало известно, что "Укрзализныця" назначила поезд Львов - Перемышль к 8 марта. Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения 2-ого класса. Стоимость проезда - около 260 грн.