"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сайті "Укрзалізниці" після 13:00 почнуться технічні роботи

Після 13:00 на онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з придбання квитків почнуться технічні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію УЗ.

Повідомляється, що сьогодні після 13:00 на сайті почнуться технічні роботи. Для уникнення незручностей при оформленні квитків пасажирам рекомендують завершити придбання проїзних документів до цього часу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила 26 додаткових рейсів на швидкий пасажирський поїзд № 20/19 Київ - Лисичанськ в лютому-березні 2019 року. Додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що в 2019 році УЗ планує на чверть підняти тарифи на перевезення пасажирів. Разом з тим, у компанії зазначають: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків треба підняти більш ніж в 2 рази, а тарифи на перевезення багажу - майже в 3,5 рази.

До цього РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну, а також на каву, чай і воду в поїздах.