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"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 12:56
"Укрзалізниця" попереджає про збій сервісу покупки квитків
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сайті "Укрзалізниці" після 13:00 почнуться технічні роботи

Після 13:00 на онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з придбання квитків почнуться технічні роботи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію УЗ.

Повідомляється, що сьогодні після 13:00 на сайті почнуться технічні роботи. Для уникнення незручностей при оформленні квитків пасажирам рекомендують завершити придбання проїзних документів до цього часу.

&quot;Укрзалізниця&quot; попереджає про збій сервісу покупки квитків

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначила 26 додаткових рейсів на швидкий пасажирський поїзд № 20/19 Київ - Лисичанськ в лютому-березні 2019 року. Додаткові рейси призначені на непарні дати на період з 7 лютого по 29 березня.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що в 2019 році УЗ планує на чверть підняти тарифи на перевезення пасажирів. Разом з тим, у компанії зазначають: щоб зробити перевезення беззбитковими, вартість квитків треба підняти більш ніж в 2 рази, а тарифи на перевезення багажу - майже в 3,5 рази.

До цього РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" підвищила ціни на постільну білизну, а також на каву, чай і воду в поїздах.

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