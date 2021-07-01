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"Укзалізниця" попередила про ймовірну затримку потягів: про які йде мова

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні ймовірна затримка курсування деяких потягів по Україні у зв’язку з погіршенням погодних умов. Декілька складів вже запізнилися на більш ніж 3 години.

Про це повідомляє прес-служба "Укзалізниці".

"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів", - попереджають у компанії.

За інформацією перевізника, затрималися такі потяги:

  • №5 Ужгород - Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
  • №81 Ужгород - Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
  • №50 Трускавець - Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
  • №25 Рахів - Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
  • №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
  • №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
  • №11 Львів - Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
  • №18 Ужгород - Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).

Нагадаємо, що вчора у зв’язку з погіршенням погодних умов, також із затримкою курсували 5 потягів.

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