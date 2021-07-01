"Укзалізниця" попередила про ймовірну затримку потягів: про які йде мова
Сьогодні ймовірна затримка курсування деяких потягів по Україні у зв’язку з погіршенням погодних умов. Декілька складів вже запізнилися на більш ніж 3 години.
"У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів", - попереджають у компанії.
За інформацією перевізника, затрималися такі потяги:
- №5 Ужгород - Херсон (затримка склала 3 години 34 хвилини);
- №81 Ужгород - Київ (затримка склала 3 години 32 хвилини);
- №50 Трускавець - Київ (затримка склала 3 години 6 хвилини);
- №25 Рахів - Одеса (затримка склала 1 годину 50 хвилин);
- №70 Львів - Маріуполь (затримка склала 1 годину 33 хвилини);
- №1 Івано-Франківськ - Костянтинівка (затримка склала 1 годину 24 хвилини);
- №11 Львів - Одеса (затримка склала 1 годину 22 хвилини);
- №18 Ужгород - Харків (затримка склала 1 годину 14 хвилини).