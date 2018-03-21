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"Укрзалізниця" отримала землю під будівництво для експресу до "Борисполя"

НовиниІнфраструктура    21.03.2018 - 14:31
Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)
Фото: аеропорт "Бориспіль" (kbp.kiev.ua)

Розпочати будівельні роботи планують у червні

ПАТ "Укрзалізниця" (УЗ) отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю під будівництво інфраструктури для експресу, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом Києва та Міжнародним аеропортом "Бориспіль". Про це повідомив в.о. голови правління УЗ Євген Кравцов.

"Через відведену земельну ділянку пролягатиме частина маршруту експресу від діючої залізничної колії перегону Георгія Кірпи - Бориспіль до автомобільної траси Київ - Харків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно проекту, УЗ має бути передано шість земельних ділянок загальною площею 13 гектарів. Наразі триває перший етап - проектно-вишукувальні та організаційно-технічні роботи.

"Крім 3,2 км колії, буде збудовано 340-метрову одноколійну залізничну естакаду над трасою Київ - Харків та дві зупиночні платформи поблизу терміналу D аеропорту Бориспіль", - повідомляють в УЗ.

Розпочати будівельні роботи планують у червні.

ПАТ «Укрзалізниця» отримала дозвіл на розробку проекту землеустрою 3,5 гектарів землі на території Борисполю. Вдячний...

Опубліковано Євгеном Кравцовим 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди на Великдень.

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Теги: Укрзалізниця, Борисполь, поезд
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