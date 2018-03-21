"Укрзализныця" получила землю под строительство для экспресса в "Борисполь"

Начать строительные работы планируют в июне

ПАО "Укрзализныця" (УЗ) получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполя под строительство инфраструктуры для экспресса, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и Международным аэропортом "Борисполь". Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"Через отведенный земельный участок будет пролегать часть маршрута экспресса от действующей железнодорожной колеи перегона Георгия Кирпы - Борисполь до автомобильной трассы Киев - Харьков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно проекту, УЗ должно быть передано шесть земельных участков общей площадью 13 гектаров. Сейчас идет первый этап - проектно-поисковые и организационно-технические работы.

"Кроме 3,2 км пути, будет построено 340-метровую моноколийную железнодорожную эстакаду над трассой Киев - Харьков и две остановочные платформы вблизи терминала D аэропорта Борисполь", - сообщают в УЗ.

Начать строительные работы планируют в июне.

ПАО «Укрзализныця» получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 гектаров земли на территории Борисполю. Благодарен... Опубликовано Евгением Кравцовым 21 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" начала назначать дополнительные поезда на Пасху.