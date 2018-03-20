Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Укрзалізниця" почала призначати додаткові поїзди на Великдень

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 20:00
Фото: УЗ призначила потяги на Великдень (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)
Фото: УЗ призначила потяги на Великдень (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

Квитки на всі додаткові поїзди доступні також онлайн

На Великдень "Укралізниця" (УЗ) почала призначати додаткові поїзди. На сьогодні призначено чотири поїзда, повідомили у прес-службі УЗ.

"Станом на 20 березня вже призначено перші чотири поїзда. Незабаром будуть призначені наступні поїзди", - йдеться у повідомленні.

Квитки на поїздки залізничним транспортом можна придбати у залізничних касах та онлайн.

Поїзд № 191/192 Київ - Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня з відправлення з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ - Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 197/198 Київ - Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків - Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30. У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує до кінця 2018 року встановити нові ескалатори у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"Укрзалізниця" переобладнала вагони для військових ешелонів З прицілом на конкуренцію: навіщо "Укрзалізниці" американські локомотиви
Теги: Укрзалізниця
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top