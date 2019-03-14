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"Укрзалізниця" погасила єврооблігації на 150 млн доларів

Новини » Економіка    14.03.2019 - 13:46
"Укрзалізниця" погасила єврооблігації на 150 млн доларів
Фото: Євген Крацвов (РБК-Україна)

"Укрзалізниця" виплатила черговий купонний дохід по облігаціям

"Укрзалізниця" погасила першу частину єврооблігацій на 150 млн доларів і виплатила черговий купонний дохід по ним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Глава "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що кредитні ресурси для рефінансування заборгованості були залучені на внутрішньому ринку. Їх надали "Ощадбанк" і Державне агентство інфраструктурних проектів України ("Укрінфрапроект").

"Запозичення були здійснені в національній та іноземній валюті, завдяки чому погашені валютні зобов'язання. Це додатково знизило потенційні ризики отримання збитків від курсових різниць", - заявив Кравцов.

Кравцов підкреслив, що своєчасне погашення боргових зобов'язань в черговий раз підтверджує підтримку залізничної галузі з боку держави та фінансову стабільність УЗ, а також демонструє кредиторам відповідальне ставлення держави і компанії до обслуговування власних запозичень.

Нагадаємо, в листопаді Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг ПАТ "Укрзалізниця" до рівня "В-" з "CCC/RD" зі стабільним прогнозом.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" стабільним прогнозом. Рейтингова дія послідувала за випуском євробондів на 2 млрд доларів.

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