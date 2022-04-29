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Укрзалізниця на період затяжної комендантської години в Одесі скасовує поїзди

Укрзалізниця (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця на період подовженої комендантської години з 1 по 3 травня тимчасово скасовує приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції "Одеса-Головна".

Окрім того, приміські поїзди, які курсують в Одеській області та не заїжджають до Одеси, продовжать рух.

Нагадаємо, що в Одесі вводять комендантську годину з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня. У зазначений період заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень.

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УкрзалізницяОдесаКомендантська година