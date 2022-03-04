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УЗ відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів: де і що там приймають

Автор: Дмитрий Войналович

Укрзалізниця запустила Центр передачі гуманітарних вантажів на приміському вокзалі міста Ужгород (праворуч від центрального вокзалу).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби УЗ.

У Центрі приймають адресні передачі, невеликі вантажі, медикаменти, продукти тривалого зберігання, коробки, пакети.

Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати.

Всі вантажі мають бути надійно та безпечно запаковані. До прикладу, скляна тара - не є надійною.

Українців просять надавати вантажі цілими упаковками.

Також вантажі мають бути підписані - ім’я, телефон контактної особи, що зустрічає, місце призначення (надпис має бути чітко видно).

"Поставтесь відповідально до фізичних можливостей волонтерів, якщо ваш вантаж потребує погрузки, шукайте допомогу самостійно", - сказали в УЗ.

Контактна особа - Богдан, тел. 050 076 7065

Додамо, що склади для збору та відправлення гуманітарної допомоги з подальшою пересилкою залізничними шляхами до Харкова, Києва, Дніпра, Запоріжжя та Одеси раніше були організовані у містах Мукачево (вул. Крилова, 62) і Ковель (вул. Ветеранів, 27).

Тримайте також список країн Європи, які зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців.

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Укрзалізниця