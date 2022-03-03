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Названо країни Європи, які зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців

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Четвер 03 березня 2022 11:35
Названо країни Європи, які зробили безкоштовним проїзд у залізничному транспорті для українців Німецькі залізниці (Фото: railinsider.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Названі європейські країни, які надають право безкоштовного проїзду в ж/д транспорті громадянам України. У більшості випадків досить пред'явити тільки український паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook народного депутата Олексія Гончаренка.

Для того, щоб скористатися пропозицією в більшості країн досить пред'явити український паспорт. Так, Австрія зробила повністю безкоштовним проїзд на своїх залізницях, це ж стосується і муніципального транспорту Відня.

У Бельгії введено безкоштовний проїзд на поїздах SNCB в будь-який пункт призначення. Для безплатного проїзду на швидкісних поїздах TGV і Thalys потрібно звернутися в міжнародні каси SNCB для отримання спеціального квитка. Безкоштовні квитки для проїзду на швидкісних поїздах Eurostar можна отримати у персоналу терміналу Channel Terminal на вокзалі Brussels-Midi.

Також введено безкоштовний проїзд на поїздах MAV-START по всій території Угорщини. Німецький залізничний перевізник Deutche Bahn безплатно перевозить українських біженців усіма поїздами далекого сполучення з Польщі до Німеччини. Нідерланди надають безплатний денний квиток, що діє 24 години на будь-який поїзд.

У Польщі безкоштовні внутрішні перевезення здійснюються 2 класом в поїздах категорії економ TLK і IC PKP Intercity. Перед поїздкою пасажирам потрібно отримати безкоштовний квиток на касі або у кондуктора.

Українців у Словаччині безплатно возять залізнична компанія Словацької Республіки (ZSSK) і автобусний перевізник Slovak Lines. Фінський залізничний перевізник VR і французька компанія SNFC також гарантують українцям безкоштовний проїзд у Фінляндії та Франції відповідно.

Чеські перевізники Leo Express і CD безплатно перевозять українців і виконують Гуманітарні рейси від польсько-українського та словацько-українського кордонів до Чехії.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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