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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня

Фото: Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси на 24 квітня (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 24 квітня. На сьогодні компанія призначила додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 24 квітня

  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
  • 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
  • 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
  • 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород

Нагадаємо, Укрзалізниця знову запустила рух електричок у Чернігівській та Сумській областях.

Раніше в Укрзалізниці заявили про те, що з початку війни з Росією компанія евакуювала за кордон 500 тисяч осіб.

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