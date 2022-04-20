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З початку війни з Росією Укрзалізниця евакуювала за кордон 500 тисяч людей

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Середа 20 квітня 2022 18:02
З початку війни з Росією Укрзалізниця евакуювала за кордон 500 тисяч людей Фото: з початку війни з Росією Укрзалізниця евакуювала за кордон 500 тис. людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

З початку російського військового вторгнення Укрзалізниця евакуювала до західних країн півмільйона людей. Найбільше всього пасажирів було перевезено до Польщі, також збільшився попит на зворотні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ у Facebook.

"З 1 по 9 квітня до України з Польщі залізницею повернулося поїздами 4 тис. людей, тоді як з 10 по 18 квітня на 50% більше - 6 тис. пасажирів. У той же час у зазначені періоди у зворотному напрямку прямувало по 10 тис. пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Багато українців виїхало до Словаччини, Угорщини та Чехії. Наразі поїзди Укрзалізниці здійснюють регулярні рейси до Перемишля, Варшави, Хелма, Будапешта, Захоні, Кошице, Відня та Ісакчі. Після завершення бойових дій компанія організує маршрути для повернення українців до своїх домівок.

Для спрощення процедури перетину держкордону прикордонна служба подовжила можливість виїзду за внутрішнім паспортом громадянина України. Крім того, більшість залізничних адміністрацій країн ЄС запровадила для українців безкоштовний проїзд своїми поїздами. Скористатись вільним проїздом можуть діти віком до 18 років, жінки, чоловіки старше 60 років та чоловіки від 18 до 60 років з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що Укрзалізниця відкрила рух відновленою залізничною ділянкою Київ - Ніжин.

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