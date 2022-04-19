Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на вівторок, 19 квітня. Сьогодні призначено додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 19 квітня
В Укрзалізниці також звертають увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути змінені, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця змінила графік руху поїздів зі Львова до Хельму та Чернівців.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця відкриває онлайн-продаж квитків з/в Чернігів.
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