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Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 17 квітня

Фото: евакуація людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних поїздів на сьогодні, 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 17 квітня

  • 22:30 - 179/180 Дніпро - Київ-Пас.
  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - 233/234 Чоп - Дніпро
  • 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 11:30 - 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ
  • 06:00 - 201/209 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

В Укрзалізниці також зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть бути змінені. Актуальну інформацію можна подивитися на сайті компанії.

Нагадаємо, з 16 квітня Укрзалізниця відновила сполучення між Києвом та Черніговом.

Ми також писали про те, що службовцю Укрзалізниці оголосили підозру в колабораціонізмі. За даними прокуратури, він давав російським окупантам продукти харчування.

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