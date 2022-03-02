"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди з Харкова

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди їх Харкова. Вони відправляються ввечері 2 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Сьогодні з Харкова відправиться ще 3 потяги Hyundai:
В "Укрзалізниці" запевнили, що на завтра готується ще більше вагонів для вивезення харків'ян. "Всіх довеземо!",- підкреслив перевізник.
Раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік курсування поїздів по Україні на середу, 2 березня.
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