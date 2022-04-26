Укрзалізниця призначила сім евакуаційних рейсів на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на вівторок, 26 квітня. Компанія призначила на сьогодні додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці просять звернути увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює сполучення між Сумами та Києвом.

Ми також писали про те, що під обстріл окупантів потрапили 5 залізничних станцій у центрі та на заході України.

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