Потяг Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня
Фото: потяг Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця додала зупинки для рейсу Київ-Хелм. Потяг під час руху зупинятиметься в Рівне та Бердичеві.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.
Починаючи з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься:
- у Бердичеві о 01:37;
- у Рівному о 05:26.
До Хелма він прибуватиме о 11:30.
При зворотному русі зупинятиметься:
- у Рівному о 01:00;
- в Бердичеві о 04:31.
"Також відзначимо, що польська дирекція залізних доріг подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців", - пише пресслужба.
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