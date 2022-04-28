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Потяг Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня

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Четвер 28 квітня 2022 17:20
Потяг Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня Фото: потяг Київ-Хелм курсуватиме через Рівне та Бердичів з 1 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Укрзалізниця додала зупинки для рейсу Київ-Хелм. Потяг під час руху зупинятиметься в Рівне та Бердичеві.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Починаючи з 1 травня поїзд 23/24 Київ-Хелм зупинятиметься:

  • у Бердичеві о 01:37;
  • у Рівному о 05:26.

До Хелма він прибуватиме о 11:30.

При зворотному русі зупинятиметься:

  • у Рівному о 01:00;
  • в Бердичеві о 04:31.

"Також відзначимо, що польська дирекція залізних доріг подовжила з 1 по 31 травня можливість безкоштовного користування польськими поїздами для українських біженців", - пише пресслужба.

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