"Укрзалізниця" призначила новий поїзд з Харкова до Трускавця

Фото: поїзд (РБК-Україна)

З 10 вересня між Харковом та Трускавцем курсуватиме пасажирський поїзд №21/22. Поїзд до 22 жовтня буде з'єднувати Слобожанщину з курортами Львівської області.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

До складу поїзда входитимуть 8 купейних та 2 СВ вагонів. Поїзд слідуватиме через станції Суми, Київ, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль та Львів.

З Харкова поїзд ходитиме по парних числах: відправлення о 21:15, а прибуття о 14:33. У зворотному напрямку поїзд курсуватиме по непарних числах: відправлятиметься з Трускавця о 16:00 та прибуватиме до Харкова о 10:47.

В "Укрзалізниці" зазначили, що з 22 жовтня графік поїзда Харків-Трускавець зміниться, про що пасажирів додатково проінформують.

"Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона", - додали в УЗ.

Нагадаємо, з 28 серпня почав курсувати новий регіональний поїзд Кривий Ріг - Дніпро, який зупинятиметься на станціях Верхівцеве і Кам'янське-Пас.

Крім того, у 10 пасажирських поїздах з'явилася воєнізована охорона, яка буде забезпечувати громадський порядок у вагонах.