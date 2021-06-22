"Укрзалізниця" призначила новий поїзд на Донбас: графік та маршрут

"Укрзалізниця" призначила поїзд №826/825 Дніпро - Авдіївка. Він почне виконувати рейси вже з 24 червня.
Про це повідомили у прес-службі "Укрзілізниці".
Поїзд буде курсувати щоденно, крім середи.
Сполучення буде відсутнє 27-31 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на колії.
Поїзд №826 вирушатиме з Дніпра о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23.
Зворотно поїзд №825 Авдіївка – Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43.
Раніше "Укрзалізниця" додала по 2 вагони до найбільш популярних потягів.