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"Укрзалізниця" призначила новий поїзд на Донбас: графік та маршрут

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Вівторок 22 червня 2021 09:54
"Укрзалізниця" призначила новий поїзд на Донбас: графік та маршрут Фото: УЗ призначила новий поїзд в Донецьку область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

"Укрзалізниця" призначила поїзд №826/825 Дніпро - Авдіївка. Він почне виконувати рейси вже з 24 червня.

Про це повідомили у прес-службі "Укрзілізниці".

Поїзд буде курсувати щоденно, крім середи.

Сполучення буде відсутнє 27-31 липня у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на колії.

Графік

Поїзд №826 вирушатиме з Дніпра о 09:56 і прибуватиме до Авдіївки о 14:23.

Зворотно поїзд №825 Авдіївка – Дніпро вирушатиме о 15:19 і прибуватиме до Дніпра о 19:43.

Раніше "Укрзалізниця" додала по 2 вагони до найбільш популярних потягів.

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