"Укрзализныця" назначила новый поезд на Донбасс: график и маршрут

"Укрзализныця" назначила поезд №826/825 Днепр - Авдеевка. Он начнет выполнять рейсы уже с 24 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд будет курсировать ежедневно, кроме среды.

Сообщение будет отсутствовать 27-31 июля в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути.

График

Поезд №826 будет отправляться из Днепра в 09:56 и прибывать в Авдеевку в 14:23.

Обратно поезд №825 Авдеевка – Днепр будет отправляться в 15:19 и прибывать в Днепр в 19:43.