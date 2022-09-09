"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 9 вересня
Фото: "Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд (Віталій Носач, РБК-Україна)
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 9 вересня. Він їхатиме з Покровська Донецької області до Львова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.
Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30.
Проте, в "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, жителів Донецької області закликали терміново евакуюватися.
Адже російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру. Люди ризикують залишитися без електрики, води, тепла, зв'язку, ліків і їжі.
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