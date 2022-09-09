"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на 9 вересня

"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 9 вересня. Він їхатиме з Покровська Донецької області до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу УЗ.

Поїзд 234/233 за маршрутом Покровськ - Дніпро - Львів, згідно з розкладом, відправиться о 16:30. Проте, в "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення та прибуття поїздів може змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.