"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на сьогодні

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 26 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, у користувачів "Укрзалізниці" з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки. Йдеться про 21 рейс. Квитки можна придбати на сайті Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах УЗ (рейси по Україні) і в касах всіх вокзалів.

Ми також писали про те, що Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців. З 1 червня пасажири з України зможуть безкоштовно їздити тільки на маршрутах з декількох міст Польщі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.