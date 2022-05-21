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Укрзалізниця призначила евакуаційний поїзд на сьогодні

Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на суботу, 21 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 21 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці звертають увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжила маршрут Чернігів - Київ до Вінниці.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажів ПриватБанку.

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