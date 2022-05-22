Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Суми та Чернігів отримають додаткове залізничне сполучення із заходом України. Новий двогруповий поїзд наприкінці травня з'єднає Суми та Чернігів з Івано-Франківськом.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця попросила російську сторону забрати тіла своїх військових, які загинули в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

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