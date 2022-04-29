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Укрзалізниця призначила 5 додаткових евакуаційних рейсів на 29 квітня

Фото: евакуаційні рейси Укрзалізниці 29 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця оприлюднила розклад додаткових евакуаційних поїздів на п'ятницю, 29 квітня. Компанія призначила на сьогодні п'ять таких рейсів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Евакуаційні поїзди на 27 квітня

  • 11:30 - №219/220 Запоріжжя-1 - Львів
  • 14:30 - №220/219 Львів - Запоріжжя-1
  • 16:30 - №234/233 Покровськ - Чоп
  • 23:30 - №234/233 Чоп - Дніпро
  • 06:00 - 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

В Укрзалізниці також звернули увагу, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися. Так, рекомендується стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запускає додатковий поїзд з Києва в Польський Хелм. Вже з 1 травня на цьому рейсі будуть проводитися також зупинки в Рівному та Бердичеві.

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