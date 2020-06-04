"Укрзалізниця" пустила поїзда в західні області

Сьогодні, 4 червня, "Укрзалізниця" направила перші після карантину потяги у західні області України. Було відновлено 7 напрямків руху залізничних пасажирських перевезень.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

Як повідомляється, у західні регіони будуть прямувати потяги за 7-ма напрямки. Зокрема, відновили потяги: №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, №7/8 Київ - Івано-Франківськ, №749/750 Київ - Івано-Франківськ, №29/30 Київ - Ужгород, №98/30 Ковель - Київ, №772/771 Хмельницький - Київ.

Фото: напрями потягів (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також у компанії зазначили, що перевезення пасажирів буде здійснюватися виключно в захисних масках. Температурний скринінг вони будуть проходити при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті і при посадці у вагон в нічних поїздах.

Також у компанії запевняють, що буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Зазначимо, від запуску пасажирського сполучення, до цього не було потягів у західному напрямку.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення, однак відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.

Крім того, УЗ відкрила продаж на 5 поїздів Інтерсіті+.