УЗ призначила додаткові рейси поїзда Київ - Запоріжжя

У березні поїзд курсуватиме щоденно, крім 12 березня

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити +" Киев - Запорожье - Киев. В марте поезд будет курсировать почти каждый день, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что назначены дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити +" № 736/735 Киев - Запорожье - Киев по вторникам и субботам: 5, 9, 16, 19, 23, 26 и 30 марта. Таким образом, в марте 2019 поезд будет курсировать ежедневно, кроме 12 марта.

Поезд № 736 "Интерсити +" Киев - Запорожье отправляется из Киева в 14:11 и прибывает в Запорожье в 21:29. В обратном направлении из Запорожья поезд № 735 Запорожье - Киев отправляется в 22:50 и прибывает на станцию ​​Киев-Пассажирский в 6:07.

Он останавливается на станциях Тараса Шевченко, Знаменка-Пассажирская, Александрия, Пятихатки, Каменское-Пассажирское, Днепр.

Напомним,"Укрзализныця" назначила на праздничные выходные с 8 по 10 марта поезд № 90/89 Львов - Перемышль.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" назначила 17 дополнительных поездов к Международному женскому дню 8 марта. Они будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепра, Одессы и на других направлениях.