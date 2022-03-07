Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 7 березня

З Києва:

01: 00-Інтерсіті + Дарниця-Харків

06: 23 - №142 Львів-Лиман

06: 23 - №114 Львів-Лиман

07: 00 - №722 Дарниця-Харків

07: 00 - №732 Дарниця-Дніпро

07:36 - №1 Івано-Франківськ-Костянтинівка

08: 00 - № 705 Дарниця-Львів

12: 06 - №45 Ужгород-Лиман

13:34 - №114/142 Лиман-Львів

14: 07 - №749 Київ-Івано-Франківськ

14: 25 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський

15: 02 - №55 Київ-Рахів

17: 00 - №743 Київ-Львів

17: 12 - №13 Київ-Солотвино

17: 42 - №792 Київ-Кременчук

17: 42 - №790 Київ-Кропивницький

18: 30 - №81 Київ-Ужгород

19: 06 - №44 Київ-Івано-Франківськ

19: 48 - №95 Київ-Рахів

20: 05 - №29 Київ-Ужгород

20: 12 - №49 Київ-Трускавець

20: 21 - №59 Київ-Чоп

20: 21 - №57 Київ-Ворохта

21: 07 - №38 Київ-Запоріжжя

21: 15 - №105 Київ-Одеса

21: 22 - №97 Київ-Ковель

22: 03 - №149 Полтава-Чернівці

22: 10 - №17 Харків-Ужгород

22:22 - № 7 Київ-Чернівці

22: 37 - №91 Київ-Львів

22: 47 - №46 Лиман-Ужгород

23: 46 - №771 Київ-Хмельницький

Рейси по ст. Харків:

04: 11 - №114, 142 Лиман-Львів

07: 15-Іс+ Харків-Львів

08: 00-ІС+ Харків-Львів

12: 36 - №46 Лиман-Ужгород

14: 00-ІС+ Харків-Львів

14:33 - №1 Івано-Франківськ-Костянтинівка

14: 39 - №114, 142 Львів-Лиман

15: 09 - №15 Харків-Рахів

17: 00 - №723 Харків-Львів

19: 27 - №795 Харків-Дніпро

21:08 - №2 Костянтинівка-Івано-Франківськ

21: 43 - №7 Харків-Одеса

22: 40 - №45 Ужгород-Лиман

Рейси по ст. Дніпро:

06: 23 - №796 Дніпро-Харків

14: 00 - №732 Дніпро-Львів

14: 26 - №41 Дніпро-Трускавець

16: 39 - № 6 Запоріжжя-Рахів

Рейси по ст. Запоріжжя:

11: 07 - №006 Рахів-Запоріжжя

12: 20 - №120 Запоріжжя-Львів

14: 45 - №005 Запоріжжя-Рахів

20: 37 - №068 Запоріжжя-Львів

21: 38 - №038 Запоріжжя-Київ

22: 26 - №068 Львів-Запоріжжя

Рейси по ст. Вінниця:

00: 28 - №105 Київ-Одеса

00: 58 - №078 Одеса-Ковель

01: 05 - №041 Дніпро-Трускавець

02: 35 - №771 Київ-Хмельницький

03: 42 - №060 Чоп-Київ

03: 42 - №058 Ворохта-Київ

03: 54 - №106 Одеса-Київ

04: 31 - №081 Ужгород-Київ

04: 42 - №050 Трускавець-Київ

05: 46 - №086 Запоріжжя-Львів

06: 03 - №056 Рахів-Київ

06: 47 - №770 Кам'янець-Подільський-Київ

09: 16 - №138 Лиман-Хмельницький

10: 23 - №070 Запоріжжя-Львів

16: 41 - №772 Хмельницький-Київ

17: 20 - №769 Київ-Кам'янець-Подільський

17: 43 - №086 Львів-Запоріжжя

18: 07 - №055 Київ-Рахів

19: 42 - №138 Хмельницький-Лиман

20: 50 - №716 Львів-Київ

21: 45 - №081 Київ-Ужгород

22: 32 - №042 Трускавець-Дніпро

23: 17-№049 Київ-Трускавець

23: 26 - №057 Київ-Ворохта

23: 26 - №059 Київ-Чоп

На додаток до графікових повідомлень заплановані такі евакуаційні рейси (графік буде поповнюватися):

* Донецький напрямок:

01: 00-Краматорськ-Ужгород, 18 вагонів

17: 00-Краматорськ-Ужгород, 13 вагонів

* Одеський напрямок:

22:30 - №938/937 Одеса – Ужгород, 19 вагонів

• Запоріжжя:

2 рейси протягом дня по 20 вагонів кожен

* Дніпро:

3 рейси протягом дня на 15 і 16 вагонів відповідно

* Кривий Ріг:

2 рейси: 12 і 15 вагонів

* Харків:

3 Інтерсіті+ Харків – Львів о 07:00, 08:00 та 14: 00 3 евакуаційні поїзди по 18 вагонів кожен

А також електричками:

* організовано човниковий рух на ділянці Харків-Полтава-Кременчук;

* з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

* з Житомира (починаючи з 11: 00) до Львова з пересадкою По Бердичеву. Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Також на 7 березня призначені міжнародні евакуаційні рейси:

№ 954 Львів-Хрубешув о 00: 01; № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00: 40;

№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;

№ 35/36 Львів-Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;

№ 7614/7615 Львів – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 10:30

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм о 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 956 Львів-Хрубешув (20 вагонів) відправленням о 13.20;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ-Варшава о 19: 13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів-Хелм о 20:30;

№ 904/905 Запоріжжя – Хелм о 23:00;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

№ 905/906 Харків – Хелм в 17: 00;

№ 67/68 Київ-Варшава з групою вагонів Київ – Хелм о 19: 13;

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Зі ст. Чоп до ст.Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

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