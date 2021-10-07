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"Укрзалізниця" не підніматиме ціни на квитки у 2022 році

Автор: Сергей Новиков

"Укрзалізниця" не планує піднімати ціни на квитки для пасажирів наступного року. Крім того, можливо, з'являться деякі промо-тарифи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора філії "Пасажирська компанія" УЗ Олександра Перцовського для "Інтерфакс-Україна".

"Поки таких рішень (про підвищення цін на квитки в 2022 році, - ред.) немає. Ми і цього року індексували дуже плавно. Не одномоментно, а в прив'язці до індексу споживчих цін і розтягнувши на весь рік. Окремі послуги плануємо навіть навпаки стимулювати промо-тарифами", - зазначив він.

За його словами, наприклад, з туроператорами обговорюється перевезення великих груп за знижкою на масове резервування квитків. Також в середньостроковій перспективі може з'явитися практика, при якій чим раніше купуєш квитки, тим вони дешевші.

"Як варіант зробити більше розмежування і по класах. Ще ми працюємо над можливістю зміни ціноутворення в прив'язці до відстаней", - додав Перцовський.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" почала продаж квитків на всі поїзди далекого прямування через Viber і Telegram.

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Укрзалізниця