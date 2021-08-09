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В "Укрзалізниці" зміниться керівник. Наглядова рада схвалила кадрові рішення

Автор: Олександр Білоус

Наглядова рада "Укрзалізниці" на позачерговому засіданні 7-8 серпня вирішила задовільнити заяву Івана Юрика щодо увільнення його від тимчасового виконання обов'язків голови правління. Він звільниться з дати призначення нового тимчасово виконуючого обов’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як зазначається в повідомленні, наглядова рада рекомендує Кабінету міністрів України задовольнити заяву Юрика та схвалити відповідне рішення.

Водночас Юрик продовжуватиме виконання своїх обов’язків на посаді члена правління, відповідального за фінанси.

Крім того, наглядова рада УЗ вирішила рекомендувати Кабінету міністрів погодити призначення Олександра Камишіна новим тимчасово виконуючим обов’язки голови правління на період до 31 грудня 2021 року або до обрання нового постійного голови правління, в залежності від того що настане раніше.

Процес обрання постійного голови правління триває. Відбір консультантів з людських ресурсів для допомоги у цьому процесі має бути завершено вже на цьому тижні, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в березні Кабінет міністрів поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Івана Юрика.

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Укрзалізниця